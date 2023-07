Attaque de drone sur un dépôt de munitions en Crimée

(Reuters) - Une attaque de drone sur un dépôt de munitions en Crimée samedi a entraîné l'évacuation d'habitants ainsi qu'une brève interruption de la circulation routière sur le pont reliant la Russie à la péninsule annexée, a déclaré Sergueï Aksionov, gouverneur de Crimée installé par la Russie. Une explosion a eu lieu dans un dépôt à Krasnogvardeïski et les habitants ont été évécués dans un rayon de 5 km, a précisé le gouverneur, qui n'a fait état d'aucun dégât ni d'aucune victime. Il a imputé cette à l'Ukraine. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et partagée par un média d'Etat on pouvait observer une épaisse fumée noire s'élevant du site. Les autorités qui gèrent le pont de Crimée ont briévement interrompu le trafic sur cette voie essentielle d'approvisionnement pour les forces russes en Ukraine, qui a été endommagée lundi dans des explosions qui ont fait deux morts. L'Ukraine n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque menée lundi mais le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a qualifié vendredi le pont de cible légitime car il s'agit d'une voie d'approvisionnement militaire pour la Russie. "C'est la route utilisée pour alimenter la guerre en munitions et cela se fait quotidiennement", a-t-il déclaré. Oleg Krioutchkov, conseiller du gouverneur, a demandé aux habitants de ne pas publier d'images d'infrastructures critiques sur internet et de signaler au ministère de l'Intérieur ou au Service fédéral de sécurité (FSB) les personnes qui en diffuseraient. (Reportage Caleb Davis et Mark Trevelyan ; version française Kate Entringer)