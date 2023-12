Attaque d'un cargo repoussée en mer Rouge par l'US Navy

DUBAI (Reuters) - Des hélicoptères de la marine américaine ont détruit trois des quatre embarcations utilisées par des combattants appartenant au mouvement rebelle yéménite Houthi pour attaquer un navire de commerce, a annoncé le commandement américain (Centcom). Les hélicoptères ont répondu aux appels de détresse lancés par l'équipage du Maersk Hangzhou, un porte-conteneurs battant pavillon singapourien. Aucun survivant n'a été signalé parmi les occupants des trois embarcations coulées. La quatrième a réussi à prendre la fuite. Les Houthis, alliés de l'Iran, qui contrôlent la majeure partie du Yémen, perturbent le commerce mondial en attaquant les navires qui passent par le détroit de Bab el Mandeb, à l'extrémité sud de la mer Rouge, en réponse, disent-ils, à la guerre menée par Israël à Gaza. Le transporteur maritime danois Maersk a confirmé que l'équipage du cargo a fait état d'une attaque vendredi à 17h30 GMT alors qu'il se trouvait à quelque 55 milles nautiques au sud-ouest d'Al Hodeïda. Selon l'agence de presse danoise Ritzau, il a annoncé dans la foulée la suspension pour 48 heures de tout le trafic de sa flotte par la mer Rouge. (Ahmed Elimam; version française Nicolas Delame)