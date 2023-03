Attaque au couteau à Lisbonne

Crédit photo © Reuters

LISBONNE (Reuters) - Au moins deux personnes ont été tuées mardi dans une attaque à l'arme blanche au Centre ismaélien de Lisbonne, a annoncé la police portugaise sans autres détails. CNN Portugal a rapporté que l'auteur présumé de l'attaque, un ressortissant afghan armé d'un long couteau, avait été blessé par balle et interpellé. La police portugaise n'a pas confirmé l'identité de l'agresseur. Tout indique qu'il s'agit d'un acte isolé, a déclaré le Premier ministre Antonio Costa, ajoutant qu'il était trop tôt pour déterminer les motifs de cette attaque. L'ismaélisme, courant minoritaire chiite dont les membres sont régulièrement la cible de groupes extrémistes dans des pays comme le Pakistan, disposent de plusieurs centres à travers le monde. (Reportage Catarina Demony et Patricia Rua, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)