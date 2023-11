Attaque au couteau à Dublin, la police écarte la piste terroriste

DUBLIN (Reuters) - Cinq personnes, dont trois jeunes enfants, ont été hospitalisées jeudi après une attaque au couteau dans une rue de Dublin, dont la police irlandaise estime qu'elle n'est pas de nature terroriste. Dans un communiqué, le Premier ministre Leo Varadkar s'est dit "choqué" par cet "incident" et a déclaré qu'un suspect avait été arrêté. La police a précisé que le suspect est un homme d'une cinquantaine d'années qui semble avoir agi seul. "Les éléments de l'enquête nous ont convaincu qu'il n'y a aucune activité liée au terrorisme... en relation avec cette affaire. Il semblerait qu'il s'agisse d'une attaque isolée, et nous devons en déterminer les raisons", a déclaré le commissaire Liam Geraghty à la presse. Présent sur les lieux de l'attaque, le policier a ajouté qu'une fillette était encore en soin intensifs. La police avait indiqué plus tôt dans un communiqué que deux autres enfants étaient soignés pour des blessures moins graves, ainsi qu'une femme et un homme. L'attaque s'est produite sur Parnell Square, près de la principale rue de Dublin, O'Connell Street. Un témoin, Anthony Boyle, un consultant en informatique de 31 ans qui habite dans la rue où l'attaque a eu lieu, a décrit à Reuters une "scène de chaos, des femmes en pleurs, des hommes qui hurlaient". "J'ai vu un enfant à terre, une petite fille", a-t-il dit. Selon le journal Irish Times, le suspect s'est semble-t-il infligé lui-même des blessures avant d'être interpellé. (Reportage de Padraic Halpin et Conor Humphries, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)