Attal se dote d'un directeur de cabinet et retourne sur le terrain

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Moulin a été nommé mercredi directeur de cabinet du nouveau Premier ministre français Gabriel Attal, qui est retourné sur le terrain dans un commissariat alors que la composition de son gouvernement se faisait toujours attendre. Le chef du gouvernement a déjeuné pendant deux heures à l'Elysée en compagnie du président Emmanuel Macron, du secrétaire général de la présidence Alexis Kohler et du nouveau directeur de cabinet de Matignon, un habitué des arcanes du pouvoir. Homme d'expérience âgé de 55 ans, proche d'Alexis Kohler, Emmanuel Moulin a dirigé le cabinet de Bruno Le Maire, au moment de la crise du Covid notamment, avant d'être nommé au poste très stratégique de directeur du Trésor. "Emmanuel Moulin dispose d’une parfaite connaissance du fonctionnement de l’Etat, que le Premier ministre a pu constater lorsqu’il a travaillé avec lui comme ministre des Comptes publics", indique Matignon dans un communiqué. "Le Premier ministre a alors pu apprécier ses très grandes qualités professionnelles qui l’ont conduit à le nommer directeur de cabinet du Premier ministre, à compter d’aujourd’hui", ajoute-t-on. Diplômé de l’IEP de Paris, de l’ESSEC et de l'ENA, Emmanuel Moulin a été conseiller économique du président Nicolas Sarkozy entre 2009 et 2012 avant de travailler dans le privé comme directeur général délégué du groupe Eurotunnel (devenu Getlink) et directeur général France et Benelux de la banque italienne Mediobanca. Son arrivée à Matignon intervient alors que Gabriel Attal travaille à la formation de son gouvernement, au lendemain de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne, restée 20 mois en poste. VISITE D'UN COMMISSARIAT EN BANLIEUE PARISIENNE Peu d'informations ont pour l'heure fuité de la composition de la nouvelle équipe même si le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a laissé entendre devant la presse qu'il souhaitait conserver son portefeuille à quelques mois des Jeux Olympiques d'été à Paris, qui revêtent un fort enjeu sécuritaire. Le maintien de Bruno Le Maire au poste de ministre de l'Economie et des Finances, qu'il occupe depuis 2017, constitue aussi une inconnue même si la continuité semblait l'hypothèse la plus probable. "Pour le président, c'est l'assurance qu'il n'y aura pas de problème", a dit à Reuters un haut responsable de l'Etat. Une annonce du gouvernement est possible dans la journée de jeudi et se fera comme il est de tradition par la voix d'Alexis Kohler sur le perron de l'Elysée, a dit à Reuters une source gouvernementale. Selon celle-ci, la liste des ministres devrait être annoncée dans un premier temps, celle des secrétaires d'Etat dans un deuxième temps. Après un premier déplacement mardi dans le Pas-de-Calais au chevet des victimes des inondations, Gabriel Attal s'est rendu mercredi dans un commissariat d'Ermont (Val-d'Oise) en compagnie de Gérald Darmanin. "Il n'y a pas de sécurité sans nos policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police", a dit le Premier ministre. "Je crois que les Français sont dans l'attente que nous poursuivions cet effort absolu pour leur sécurité qui est une des conditions de leur liberté et d'exercice de la fraternité dans notre pays", a-t-il ajouté. (Reportage Elizabeth Pineau, avec Blandine Hénault et Ingrid Melander, édité par Kate Entringer et Jean-Stéphane Brosse)