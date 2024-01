Attal peine à apaiser la colère des agriculteurs

PARIS, 28 janvier (Reuters) - Le Premier ministre, Gabriel Attal, s'est rendu dimanche dans une ferme d'Indre-et-Loire pour tenter une nouvelle fois de désamorcer la colère des agriculteurs que n'ont pas apaisée ses diverses annonces vendredi, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs menaçant d'organiser un "siège" de Paris à partir de lundi. Le chef du gouvernement a visité une exploitation maraîchère où des agriculteurs et représentants syndicaux lui ont encore exposé leurs doléances, allant de leurs problèmes de revenus aux contraintes administratives en passant par les normes environnementales, sur fond de sentiment de déconsidération. "J'entends parfaitement ce que vous dites sur les injonctions contradictoires et le sentiment qu'on ne sait plus où on va", leur a-t-il dit, en réitérant ses promesses formulées vendredi sur la simplification administrative ou la fin de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR). Tout en promettant de "protéger" les agriculteurs contre la concurrence déloyale et le changement climatique, Gabriel Attal a néanmoins prévenu qu'"il y a des choses qui ne peuvent pas se changer du jour au lendemain", notamment au niveau européen. "L'important c'est de changer d'état d'esprit et d'aller dans une nouvelle direction", a-t-il dit, assurant qu'il n'était "pas là pour remettre un couvercle" sur la colère agricole. Si les agriculteurs ont levé nombre de leurs barrages routiers à travers la France depuis vendredi, leurs représentants syndicaux ont prévenu que leur mobilisation allait se poursuivre malgré les annonces du Premier ministre. Les antennes de la FNSEA, premier syndicat agricole du pays, et des Jeunes Agriculteurs dans la région parisienne et le nord de la France ont ainsi appelé samedi à un "siège" de Paris à partir de lundi "pour une durée indéterminée". Clément Torpier, président des Jeunes agriculteurs d'Ile-de-France, a précisé dimanche sur BFM TV que "sept points de blocage" seraient installés autour de la capitale. L'objectif est que le gouvernement "aille plus loin" dans ses réponses aux revendications des agriculteurs, a-t-il dit. (Rédigé par Bertrand Boucey)