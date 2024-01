Attal annoncera vendredi des mesures de simplifications pour les agriculteurs

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre, Gabriel Attal, annoncera vendredi "des mesures de simplification" en faveur des agriculteurs, apprend-on jeudi auprès du ministère de l'Agriculture. Le chef du gouvernement a réuni jeudi matin le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour discuter des réponses à apporter aux revendications des agriculteurs français, qui multiplient les actions sur le territoire national. "L’objectif est de porter demain lors d’un déplacement des propositions concrètes de mesures de simplification qui seront annoncées par le Premier ministre avec le ministre de l’Agriculture", rapporte le ministère de l'Agriculture, sans plus de précisions. La FNSEA, premier syndicat agricole, a réclamé mercredi, au nombre de ses doléances, des aides "immédiates" qu'elle chiffre à "plusieurs centaines de millions d'euros". (Rédigé par Zhifan Liu et Sophie Louet)