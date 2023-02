Atos renoue avec la croissance avec un chiffre d'affaires annuel en hausse à 11,3 milliards d'euros

(Répétition technique, sans changement au texte) (Reuters) - Atos a fait état mardi d'une croissance de son chiffre d'affaires en 2022, porté par la progression de sa branche Evidian et les premiers résultats positifs du plan de transformation pour Tech Foundations. Le groupe de services informatiques a publié un chiffre d'affaires annuel de 11,3 milliards d'euros, en hausse de 4,6% et légèrement supérieur à un consensus Refinitiv qui le donnait à 11,2 milliards. Le chiffre d'affaires de la branche Evidian s'est élevé à 5,3 milliards d'euros, en hausse de 4,8% à taux de change constants, tandis que Tech Foundations a affiché un chiffre d'affaires de 6,0 milliards d'euros, en baisse organique de 1,6%, ce qui traduit malgré tout une tendance à l'amélioration après la chute de 11,4% subie en 2021. "Evidian a accéléré sa croissance rentable, et Tech Foundations a délivré les premiers résultats rapides et tangibles de son plan de transformation, redevenant profitable trois ans plus tôt que prévu", a indiqué Atos dans un communiqué. Le groupe français s'est dit confiant pour 2023 et a déclaré s'attendre à une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et 1% en 2023, avec une accélération de la croissance organique de sa division Evidian compensée par une réduction du chiffre d'affaires de Tech Foundations résultant de la refonte en cours de son portefeuille. Atos prévoit également une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% pour l'année en cours. Le groupe a indiqué être sur la bonne voie pour réaliser son projet de séparation en deux sociétés cotées au second semestre de l'année 2023. Le groupe a décidé de ne pas proposer de dividende. (Rédigé par Dina Kartit, edité par Bertrand Boucey)