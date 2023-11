Atos renégocie son accord avec Daniel Kretinsky sur Tech Foundations

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Atos a annoncé mardi avoir engagé des négociations exclusives avancées avec la société EP Equity Investment (EPEI) de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky en vue de modifier les termes de leur accord de cession portant sur la division Tech Foundations. Le groupe de services informatiques, qui connaît d'importantes difficultés financières, a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. La branche Tech Foundations, regroupant les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de Daniel Kretinsky mais l'opération est contestée par certains actionnaires et responsables politiques, qui redoutent la perte d'actifs jugés stratégiques au profit d'une entreprise étrangère. L'accord initial dévoilé début août entre Atos et Daniel Kretinsky prévoit que l'homme d'affaires, qui a multiplié récemment les investissements en France, prenne le contrôle de Tech Foundations pour deux milliards d'euros. L'accord porte aussi sur une participation de 7,5% de Daniel Kretinsky dans la division de cybersécurité qu'Atos conserverait, rebaptisée Eviden. Parmi les détracteurs, la société française Onepoint, qui a récemment pris une participation de 10% au capital d'Atos. Son fondateur David Layani, qui n'a jamais caché son intérêt pour les activités du groupe, a plaidé au début du mois pour une renégociation du rachat par Daniel Kretinsky de Tech Foundations. Mardi, Atos a dit négocier avec EPEI pour "modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée", sans donner plus de précisions. "INCERTITUDE SANS FIN" A la Bourse de Paris, l'action Atos reculait de 6,67% à 5,842 euros à 11h23 quand le SBF 120 gagnait au même moment 0,09%. "La baisse du titre est due à l'incertitude sans fin à propos de l'opération sur Tech Foundations, aux problèmes de financement et à la façon dont les modifications des termes de l'accord seront favorables aux actionnaires minoritaires", estime Hélène Coumes, analyste chez AlphaValue. Outre l'annonce sur Tech Foundations, Atos a annoncé mardi envisager la vente d'actifs supplémentaires et un recours aux marchés de capitaux pour assurer son refinancement à l'horizon 2025. Le groupe assure disposer des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois. Mais il dit étudier des "initiatives complémentaires" pour assurer son refinancement à plus long terme alors qu'il prévoit une augmentation de capital et qu'il doit rembourser un prêt de 1,5 milliard d'euros en janvier 2025 et un emprunt obligataire de 750 millions en mai 2025. Il a par ailleurs évalué à six millions d'euros par an l'impact de la dégradation de sa note de crédit par S&P à "BB-" sur ses charges d'intérêt. (Reportage Gaëlle Sheehan et Blandine Hénault, avec la contribution de Diana Mandia, édité par Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)