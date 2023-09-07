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Atos remporte un contrat de six ans avec le CNES

Atos remporte un contrat de six ans avec le CNES

7 septembre (Reuters) - Atos SE:

* ATOS REMPORTE UN CONTRAT DE SIX ANS AVEC LE CNES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'INGÉNIERIE ET D'INFORMATIQUE SPATIALE

* ATOS S'EST ENTOURÉ DES SOCIÉTÉS AUSY, CLEMESSY (GROUPE EIFFAGE), EPSYL (ALCEN GROUP), GEO4I, OHB, SERCO ET TERMA POUR CONSTITUER UN GROUPEMENT QUI RÉPOND À L'OBJECTIF DU CNES DE RENFORCER LE RÔLE DU NUMÉRIQUE DANS SA STRATÉGIE D'INNOVATION

* RENOUVELLEMENT D'UN ACCORD-CADRE D'UNE DURÉE DE SIX ANS AVEC LE CNES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D'INGÉNIERIE ET D'INFORMATIQUE SPATIALE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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