Atos remporte un contrat de 1,2 million d’euros auprès de l'OTAN
29 juin (Reuters) - Atos SE:
* ATOS ACCOMPAGNE L'OTAN DANS LA MODERNISATION DE SES SYSTÈMES DE CYBERSÉCURITÉ
* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 1,2 MILLION D'EUROS AUPRÈS DE L'AGENCE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L'OTAN AFIN D'INSTALLER ET DE CONFIGURER DES SYSTÈMES DE CYBERSÉCURITÉ ESSENTIELS AUX ACTIVITÉS DE L'OTAN, SUR 22 SITES
* NOUVEAU CONTRAT COMPREND LA MISE À NIVEAU DE DEUX SYSTÈMES DE CYBERSÉCURITÉ CLÉS DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE DE L'OTAN SUR LA RÉSILIENCE : LE SYSTÈME NIPA (NETWORK INTRUSION PROTECTION/DETECTION SYSTEM) ET LE SYSTÈME FPC (FULL PACKET CAPTURE)
* AU COURS DE CE PROJET, ATOS REMPLACERA LES FONCTIONNALITÉS NIPS ET FPC DANS L'ENSEMBLE DE L'ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE L'OTAN
* L'OBJECTIF DE CE PROJET EST DE FINALISER LE DÉPLOIEMENT AVANT LE PREMIER TRIMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)
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