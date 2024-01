Atos remanie son équipe de direction, nomme Paul Saleh directeur général

15 janvier (Reuters) - Atos SE: * ATOS REMANIE SON ÉQUIPE DE DIRECTION ET SON CONSEIL D'ADMINISTRATION * PAUL SALEH, ACTUELLEMENT DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE, EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL À COMPTER DE CE JOUR * JACQUES-FRANÇOIS DE PREST REJOINT ATOS EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE * CONFIRME QUE LE GROUPE ET SES LIGNES D'ACTIVITÉS ATTEINDRONT LEURS OBJECTIFS FINANCIERS 2023 EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE MARGE OPÉRATIONNELLE * LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT INFÉRIEUR À SON OBJECTIF D'ENVIRON -100 MILLIONS D'EUROS POUR LE SECOND SEMESTRE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)