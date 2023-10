Atos nomme Yves Bernaert directeur général

PARIS (Reuters) - Atos, qui va être renommé Eviden après sa scission, a annoncé mercredi la nomination d'Yves Bernaert au poste de directeur général, avec prise de fonction immédiate. Le nouveau directeur général a pour première mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation et d’accélérer le redressement des activités du groupe, déclare Atos dans un communiqué. Yves Bernaert, 55 ans, sera ensuite exclusivement chargé de développer le nouveau groupe Eviden si le conseil d'administration valide la séparation d'Atos en deux entités. Nourdine Bihmane, qui occupait ce poste, est nommé directeur général adjoint d’Atos en charge de Tech Foundations, a ajouté le groupe. Philippe Oliva, jusqu'alors directeur général d'Eviden, "a pris la décision de quitter le groupe au terme d’une période de transition" tandis que Diane Galbe, ancienne directrice générale adjointe d'Atos, "rejoint les équipes de Tech Foundations". Atos est entré en négociations exclusives pour céder Tech Foundations, qui regroupe ses activités historiques de conseil, au fonds d'investissement EP Equity Investment, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. (Rédigé par Kate Entringer)