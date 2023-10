Atos nomme son troisième directeur général en moins de deux ans

PARIS (Reuters) - Le groupe informatique français Atos, qui va être renommé Eviden après sa scission, a annoncé mercredi la nomination d'Yves Bernaert au poste de directeur général, le troisième en moins de deux ans. En juillet 2022, Atos a nommé Nourdine Bihmane au poste de directeur général, laissé vacant un mois plus tôt par Rodolphe Belmer, qui n'a occupé la fonction que pendant six mois. Le nouveau directeur général, nommé avec effet immédiat, a pour première mission de mener à bien les prochaines étapes du plan de transformation et d’accélérer le redressement des activités du groupe, déclare Atos dans un communiqué. Yves Bernaert, 55 ans et ancien directeur général d'Accenture Technology Europe, sera exclusivement chargé de développer le nouveau groupe Eviden si le conseil d'administration valide la séparation d'Atos en deux entités. Nourdine Bihmane, qui était également co-directeur général de Tech Foundations, occupera le poste de directeur général adjoint et restera en charge de l'activité Tech Foundations. Philippe Oliva, jusqu'alors directeur général d'Eviden, "a pris la décision de quitter le groupe au terme d’une période de transition" tandis que Diane Galbe, ancienne directrice générale adjointe d'Atos, "rejoint les équipes de Tech Foundations". Au début du mois d'août 2023, la société a déclaré que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky était entré en négociations exclusives pour céder Tech Foundations dans le cadre d'une transaction de 2 milliards d'euros qui recentrerait la société française en difficulté sur ses actifs de cybersécurité et d'informatique dématérialisée, et réduirait sa dette. Ces négociation ont soulevé des inquiétudes chez certains députés concernant le caractère sensibles des activités Tech Foundations. En réponse, un porte-parole de Daniel Kretinsky a précisé que le milliardaire resterait un "actionnaire minoritaire" et "passif". Le titre Atos cédait 4,26% à 6,06 euros à 10h31 GMT. Il a perdu plus de 90% depuis novembre 2020. (Reportage Michal Aleksandrowicz et Piotr Lipinski à Gdansk, Kate Entringer à Paris, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)