Atos: Le président du conseil d'administration quitte ses fonctions sous les critiques d'actionnaires

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président du conseil d'administration d'Atos, Bertrand Meunier, a quitté ses fonctions, a annoncé lundi le groupe informatique français, cible de critiques d'actionnaires minoritaires depuis plusieurs semaines à propos du projet de cession de la filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky. Jean Pierre Mustier, ancien directeur général de la banque italienne UniCredit, le remplacera à la tête du conseil, a indiqué Atos dans un communiqué. L'action Atos a bondi à l'ouverture de plus de 20% avant de considérablement réduire ses gains. Le titre était stable à 4,88 euros à 07h46 GMT, tandis que le SBF 120 perdait 0,14% au même moment. Il sera chargé de rétablir la confiance des investisseurs et de conclure l'accord avec le magnat tchèque après une crise de gouvernance et une série de revers qui ont frappé l'action de la société, dont le cours est proche de son niveau le plus bas jamais enregistré. Le nouveau changement dans l'organigramme du groupe intervient alors qu'Atos a annoncé plus tôt ce mois-ci la nomination d'un troisième directeur général en deux ans, Yves Bernaert, en remplacement de Nourdine Bihmane. Dans un communiqué séparé, Atos a déclaré que la vente proposée de sa branche Tech Foundations, qui regroupe ses anciennes activités de conseil en informatique, au groupe EPEI de Daniel Kretinsky aurait lieu au deuxième trimestre 2024 en raison du temps prévu pour l'approbation réglementaire. Cette vente est contestée par plusieurs actionnaires minoritaires et par certains responsables politiques français. En cas d'échec de l'accord avec Daniel Kretinsky, Atos devrait envisager la vente d'actifs supplémentaires ou "accéder aux marchés de la dette et des actions" pour sauvegarder sa liquidité, a ajouté la société. Bertrand Meunier était président du conseil d'administration d'Atos depuis 2019. (Reportage de Mathieu Rosemain et Pierre John Felcenloben ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)