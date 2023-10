Atos : Le CA en baisse de 3% au T3, mais les objectifs 2023 sont confirmés

PARIS, 26 octobre (Reuters) - Atos a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre en baisse organique de 3%, pénalisé par sa division Tech Foundations (-7,2%) qui continue son plan de transformation. A l'opposé, la division Eviden, qui concentre les activités du groupe dans la cybersécurité et le big data, incluant l'IA générative, affiche un croissance organique de 2,3% sur le trimestre. Le groupe informatique a affiché sur la période juillet-septembre un chiffre d'affaires de 2,59 milliards d'euros, contre 2,82 milliards d'euros il y a un an. "Au troisième trimestre, nous avons continué à nous concentrer sur nos opérations et sur la mise en oeuvre de notre transformation et de notre plan de séparation", a commenté dans un communiqué Yves Bernaert, nouveau directeur général du groupe. Atos a par ailleurs confirmé ses objectifs 2023, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de 0,0% à 2,0% et un marge opérationnelle de 4% à 5%. Le groupe rappelle également que l'assemblée générale des actionnaires pour approuver la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI de Daniel Kretinsky est attendue pour le deuxième trimestre 2024. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)