Atos : La vente de l'activité Tech Foundations à Kretinsky menacée (Les Echos)

Atos : La vente de l'activité Tech Foundations à Kretinsky menacée (Les Echos)













PARIS, 14 janvier (Reuters) - Le projet de cession de la branche infogérance d'Atos, Tech Foundations, au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est sérieusement compromis, rapporte le quotidien Les Echos dans son édition à paraître lundi. Selon le journal, une réunion "de la dernière chance" entre les deux parties est prévue dans quelques jours mais la probabilité de parvenir à un accord est jugé très faible. Confronté à d'importantes difficultés financières, Atos a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. Tech Foundations, qui regroupe les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de Daniel Kretinsky, tandis qu'Atos prévoit de conserver les activités dans la cybersécurité, qui regroupent la branche BDS (Big data & security), dans une nouvelle entitée baptisée Eviden. Atos a cependant indiqué au début du mois qu'il avait lancé une phase de "due diligence" avec Airbus pour le rachat de BDS pour laquelle l'avionneur européen propose une valeur d'entreprise entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros. Quant à Tech Foundations, le directeur financier d'Atos, Paul Saleh, a reconnu le 3 janvier que les négociations exclusives avec EPEI étaient "en train de prendre un peu plus de temps que prévu". (Rédigé par Claude Chendjou)