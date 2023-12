Atos grimpe, un intérêt d'Airbus pour sa division cybersécurité évoqué

Atos grimpe, un intérêt d'Airbus pour sa division cybersécurité évoqué













15 décembre (Reuters) - Le titre Atos monte en Bourse vendredi après des informations selon lesquelles Airbus a manifesté des marques d'intérêt pour la division cybersécurité du groupe en vue de son rachat. À la Bourse de Paris, l'action Atos s'envolait de 17,77% à 7,668 euros à 10h20 GMT vendredi, alors que le SBF 120 prenait 0,70% au même moment. Le Figaro a rapporté jeudi qu'Airbus est à nouveau intéressé par l'achat de la division Big Data et Sécurité (BDS) d'Atos. Le premier avionneur mondial avait décidé en mars dernier de mettre fin à son projet de prise de participation de 29,9% dans la future branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. Atos a annoncé l'année dernière son projet de scission visant à séparer et combiner la très convoitée division Big Data et Sécurité (BDS) et d'autres actifs, au sein d'une entité baptisée Evidian. L'entité Evidian a déjà aiguisé les appétits de plusieurs acteurs, dont Thales et le groupe Onepoint. Airbus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Atos s'est refusé à tout commentaire. En tenant compte de la hausse de vendredi, le titre Atos a cédé 14,4% depuis le début de l'année. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Dagmarah Mackos et Michal Aleksandrowicz, édité par Jean-Stéphane Brosse)