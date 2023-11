Atos grimpe de nouveau après des déclarations du patron de Onepoint

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Le titre Atos poursuivait sa progression vendredi après des déclarations dans la presse du patron de Onepoint, qui a récemment pris près de 10% au capital du groupe informatique, plaidant pour une renégociation du rachat par Daniel Kretinsky de Tech Foundations. En grandes difficultés, Atos a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. La branche Tech Foundations, regroupant les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Le projet est contesté par des actionnaires minoritaires ainsi que certains responsables politiques, provoquant mi-octobre le départ du président du conseil d'administration. "Nous voulons libérer Daniel Kretinsky de l'augmentation de capital qui a créé des tensions et en contrepartie, nous souhaitons que le prix pour Tech Foundations soit revu à la hausse", a déclaré dans une interview aux Echos le fondateur de Onepoint, David Layani, qui s'était vu refuser l'an dernier une offre de rachat de la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. Onepoint est considéré comme un "réorganisateur stratégique", estime Alexandre Baradez, analyste chez IG France, à l'opposé de Daniel Kretinsky qui est perçu plus négativement par les investisseurs. Toute nouvelle indiquant un départ de Daniel Kretinsky sera considérée positivement, ajoute-t-il. Par ailleurs, la valeur, qui a perdu plus de 30% depuis le début de l'année, est susceptible de rebondir sur n'importe quel catalyseur, précise Alexandre Baradez. (Rédigé par Kate Entringer, avec Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)