Atos fait entrer David Layani à son conseil d'administration

Atos fait entrer David Layani à son conseil d'administration













PARIS, 29 février (Reuters) - Atos a annoncé jeudi l'entrée à son conseil d'administration de David Layani, fondateur de la société Onepoint qui détient 11,4% du groupe de services informatiques. Helen Lee Bouygues a été aussi nommée comme administratrice pour représenter Onepoint, devenu récemment le principal actionnaire d'Atos. Ces nominations interviennent alors qu'Atos a annoncé la veille l'échec de ses discussions avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky sur le projet de cession de sa division Tech Foundations. L'opération était contestée par plusieurs actionnaires, dont Onepoint. En grandes difficultés financières, Atos a prévu de se scinder en deux, avec d'un côté ses activités historiques de conseil en informatique, regroupées dans la division Tech Foundations, et celles dans la cybersécurité, sous le nom d'Eviden. A lire aussi... Le groupe mène actuellement des discussions avec Airbus pour le rachat de ses activités BDS (Big data & security) pour une valeur d'entreprise entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros. En 2022, il avait rejeté une offre de Onepoint, associé au fonds d'investissement anglo-saxon ICG, pour sa branche d'activités digitales et de cybersécurité pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)