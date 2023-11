Atos envisage de nouvelles cessions d'actifs pour assurer son refinancement en 2025

(Reuters) - Atos a annoncé mardi envisager des options, dont la vente d'actifs supplémentaires, pour assurer le refinancement de son plan d’augmentation de capital et de ses échéances obligataires à l'horizon 2025. Le groupe évalue également la possibilité d’accéder aux marchés de capitaux (dettes et actions), a-t-il ajouté dans un communiqué. A la Bourse de Paris, l'action Atos reculait de 4,79% à 5,96 euros à 9h52 quand le SBF 120 perdait au même moment 0,07%. Atos, qui connaît d'importantes difficultés financières, a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. La branche Tech Foundations, regroupant les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky mais l'opération est contestée par certains actionnaires et responsables politiques. Dans le même communiqué, Atos annonce avoir engagé des négociations exclusives avec EPEI "pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations". Au début du mois, David Layani, fondateur de la société Onepoint devenue actionnaire à 10% d'Atos, avait plaidé pour une renégociation du rachat par Daniel Kretinsky de Tech Foundations. Par ailleurs, Atos a assuré mardi que l'impact de l'abaissement de la notation de crédit du groupe à "BB-" par S&P aurait un impact "négligeable", évalué à six millions d'euros par an, sur ses charges d'intérêt. Le groupe affirme disposer "des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois". (Reportage Gaëlle Sheehan et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)