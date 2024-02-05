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Atos entame des discussions avec ses banques pour refinancer sa dette financière

Atos entame des discussions avec ses banques pour refinancer sa dette financière

5 février (Reuters) - Atos SE:

* ATOS A ENTAMÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES BANQUES EN VUE DE PARVENIR À UN PLAN DE REFINANCEMENT DE SA DETTE

* IL EST APPARU PERTINENT DE DEMANDER LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE AD HOC AFIN D'ENCADRER CES DISCUSSIONS ET D'EN FACILITER L'ABOUTISSEMENT RAPIDE

* LE MANDAT AD HOC NE CONCERNERAIT QUE LA DETTE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE ET N'AURAIT PAS D'IMPACT SUR LES EMPLOYÉS, LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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