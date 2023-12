Atos en pourparlers "avancés" avec Airbus pour sa division cybersécurité, le titre monte

(Reuters) - Le titre Atos monte en Bourse vendredi après des informations selon lesquelles le groupe est en pourparlers "avancés" avec Airbus, l'avionneur manifestant des marques d'intérêt pour la division cybersécurité d'Atos en vue de son rachat. À la Bourse de Paris, l'action Atos s'envolait de 16,78% à 7,608 euros à 12h03 GMT vendredi, alors que le SBF 120 prenait 0,62% au même moment. Une source a confirmé les informations rapportées par Le Figaro jeudi, selon lesquelles Airbus est à nouveau intéressé par l'achat de la division Big Data et Sécurité (BDS) d'Atos. Le premier avionneur mondial avait décidé en mars dernier de mettre fin à son projet de prise de participation de 29,9% dans la future branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos. Cependant, alors même qu'Airbus se retirait de l'accord, Guillaume Faury, directeur général du groupe, avait alors déclaré qu'il restait ouvert à un partenariat stratégique avec Atos. Atos a annoncé l'année dernière son projet de scission visant à séparer et combiner la très convoitée division Big Data et Sécurité (BDS) et d'autres actifs, au sein d'une entité baptisée Evidian. L'entité Evidian a déjà aiguisé les appétits de plusieurs acteurs, dont Thales et le groupe Onepoint. Airbus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Atos s'est refusé à tout commentaire. En tenant compte de la hausse de vendredi, le titre Atos a cédé 15,34% depuis le début de l'année. (Rédigé par Augustin Turpin, avec la contribution de Dagmarah Mackos et Michal Aleksandrowicz, édité par Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün)