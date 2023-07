Atos en négociations exclusives avec Schneider Electric pour vendre EcoAct

(Reuters) - La société de conseil informatique Atos a annoncé lundi entrer en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente d'EcoAct et de l’ensemble de ses filiales. Cette transaction permettrait à Atos de finaliser la cession d'actifs non-stratégiques et d'établir un partenariat avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation, a déclaré la société dans un communiqué. La vente potentielle d'EcoAct, qui a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au cours de l'exercice 2022, devrait être finalisée au second semestre 2023. (Rédigé par Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)