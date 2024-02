Atos en discussions pour refinancer de sa dette financière

(Reuters) -Atos a annoncé lundi avoir engagé des discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière. Afin "d'encadrer ces discussions et de faciliter une issue rapide", le groupe indique dans un communiqué avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc. Ce mandat ad hoc ne concernerait que la dette financière de d'Atos et serait sans incidence sur les salariés, clients et fournisseurs. Ce nouveau plan de financement "pourrait entraîner une dilution des actionnaires existants", prévient le groupe. Atos prévient en outre que le contexte du marché rend caduc son projet d’augmentation de capital, avec droits préférentiels de souscription de 720 millions d’euros. En difficultés, Atos a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. La branche Tech Foundations, regroupant les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky et les discussions se poursuivent, "sans certitude qu’elles aboutissent à un accord". (Rédigé par Kate Entringer)