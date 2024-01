Atos discute avec Airbus du rachat de l'ensemble de son activité BDS

3 janvier (Reuters) - Atos a annoncé mercredi avoir lancé une phase de due diligence avec Airbus pour le rachat de son activité BDS (Big data & security) pour laquelle l'avionneur européen propose une valeur d'entreprise entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d'euros. "Actuellement à un stade préliminaire", les discussions portent sur "l'intégralité du périmètre BDS", indique la société dans un communiqué. Elle ajoute avoir reçu deux courriers indiquant des marques d'intérêt non-liantes sur son activité BDS. Par ailleurs, le groupe de services informatiques a indiqué que "la taille initialement prévue de l'augmentation de capitale d'Eviden" serait réduite, dans le cadre des négociations avec la société EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. La branche Tech Foundations d'Atos doit être cédée à EPEI pour deux milliards d'euros, moyennant une participation de 7,5% de Daniel Kretinsky dans la division de cybersécurité qu'Atos conserverait, rebaptisée Eviden. "La société examine avec EPEI les conditions juridiques et financières dans lesquelles EPEI pourrait être libéré, en tout ou en partie, de son engagement d'y participer", précise Atos. Atos indique également être en discussion avec ses banques afin de prévoir le remboursement et le financement de ses dettes, notamment au travers de cession d'actifs, dont son activité BDS. La société considère la cession d'actifs "bien au-delà des 400 millions d'euros mentionnés dans le communiqué du 28 juillet 2023, afin d'honorer ses échéances de financements". Si l'opération avec EPEI ne se réalise pas, l'entreprise envisage des cessions d'actifs complémentaires. Atos prévoit également deux extensions de six mois de son prêt de 1,5 millard d'euros, dont la première prendra effet le 29 janvier. (Reportage Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)