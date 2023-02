Atos discute avec Airbus de la cession d'une part d'Evidian et grimpe en bourse

(Actualisé avec cours de Bourse, détails) PARIS, 16 février (Reuters) - Atos a annoncé jeudi être entré dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. L'action Atos grimpe à la Bourse de Paris de 8,64% à 12,82 euros à 08h46 GMT, plus forte hausse de l'indice SBF 120, qui prend lui au même moment 0,7%. Le journal Les Echos avait rapporté début janvier l'intérêt d'Airbus pour Evidian, en citant des sources. Atos s'était à l'époque contenté de confirmer avoir engagé, en lien avec la mise en oeuvre de son plan stratégique, "des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian". Atos a annoncé un projet de scission visant à séparer et combiner les activité Big Data et Sécurité (BDS) avec ses opérations de services, au sein d'une entité baptisée Evidian. Il a rejeté en septembre une offre de rachat de la nouvelle entité pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros émanant du groupe Onepoint. Une porte-parole de Thales avait démenti le 10 janvier des rumeurs de marché selon lesquelles le groupe de défense était intéressé par une prise de participation dans Evidian. Ce projet de restructuration doit permettre au groupe de sortir d'une période de crise prolongée, qui a provoqué plusieurs changements de direction et la méfiance des investisseurs. Le titre Atos a chuté de 75,89% l'an dernier, après avoir déjà perdu 50% en 2021, ce qui a ramené sa capitalisation boursière autour d'un milliard d'euros. (Rédigé par Tangi Salaün et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)