Atos confirme ses objectifs financiers et son calendrier de scission

PARIS, 27 avril (Reuters) - Atos a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2023 et le calendrier de son projet de scission pour le second semestre en dépit de l'arrêt récent de ses discussions avec Airbus sur sa future entité Evidian. Le spécialiste de services informatiques prévoit toujours pour 2023 une évolution organique du chiffre d'affaires comprise entre -1,0% et +1,0%, après avoir enregistré une croissance de 2,8% au premier trimestre. "Le groupe est en bonne voie pour décider de son projet de séparation en vue de le finaliser d'ici la fin de 2023", a fait savoir Atos dans un communiqué. Après une période trouble marquée par une crise de gouvernance et de lourdes pertes, Atos a lancé un projet de scission de ses activités digitales et de cybersécurité qui seront regroupées dans une nouvelle entité baptisée Evidian. En février, il était entré en négociations exclusives avec Airbus pour lui céder une participation minoritaire dans Evidian mais les discussions ont achoppé sur les conditions financières de la transaction. L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 28 juin, a indiqué jeudi Atos. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)