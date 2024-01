Atos change à nouveau de DG et avertit sur sa trésorerie, le titre plonge en bourse

(Reuters) -Atos a annoncé lundi remanier son équipe de direction et lancer un avertissement sur sa trésorerie, ce qui fait plonger son titre à la Bourse de Paris. A 10h28, l'action Atos plonge de 10,69% à 4,344 euros après avoir touché en séance un plus bas à 3,99 euros. Atos a nommé lundi Paul Saleh au poste de directeur général, avec prise de fonction immédiate, le quatrième en moins de deux ans. Il remplace Yves Bernaert, en place jusque-là depuis octobre 2023, qui "quitte le groupe après une intense période de transformation". Jusqu'alors directeur financier, Paul Saleh est remplacé par Jacques-François de Prest à ce poste. Le nouveau directeur général aura pour mission d'assurer le remboursement et le refinancement des dettes du groupe, en grandes difficultés financières. Atos discute actuellement avec ses banques pour assurer son refinancement et avait dit au début du mois ne pas exclure de recourir à des mécanismes de protection juridiques pour encadrer ces négociations. Le groupe a précisé lundi ne pas avoir déposé de "demande de désignation d'un mandataire ad hoc ou d'ouverture d'une procédure de conciliation". Atos a confirmé par ailleurs que son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle annuels atteindront les objectifs fixés pour 2023 mais que son flux de trésorerie disponible devrait toutefois être "légèrement inférieur à son objectif d'environ -100 millions d'euros pour le second semestre". Face à ces difficultés, le groupe a décidé de scinder ses activités historiques de conseil en informatique et celles dans la cybersécurité. La branche Tech Foundations, regroupant les activités de conseil en informatique, doit être cédée au groupe EPEI de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky mais le projet semble "sérieusement compromis", expliquent Les Echos lundi. Des réunions décisives doivent avoir lieu dans les prochains jours entre les deux parties et les banques, rapporte le journal, citant une source anonyme. Les représentants d'Atos et de Daniel Kretinsky n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur cet article. Parallèlement, Atos prévoit de conserver les activités dans la cybersécurité dans une nouvelle entitée baptisée Eviden. Au sein de ces activités, la division BDS fait l'objet d'une offre de rachat d'Airbus. (Reportage Sudip Kar-Gupta, rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)