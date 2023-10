Atos : Bertrand Meunier va quitter la présidence

(Précisions, contexte) 15 octobre (Reuters) - Le président du conseil d'administration d'Atos, Bertrand Meunier, a quitté ses fonctions ce week-end, rapporte Le Monde, un nouveau changement dans l'organigramme du groupe en marge des négociations avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour lui céder une partie de ses activités. Une annonce officielle devrait être effectuée lundi, a indiqué le journal, ajoutant que selon ses informations, l'un des membres du conseil d'administration, Jean-Pierre Mustier, pourrait être nommé en remplacement de Bertrand Meunier. Contacté par Le Monde, Atos n'a effectué aucun commentaire. Plus tôt ce mois-ci, le groupe a annoncé la nomination d'un troisième directeur général en deux ans, Yves Bernaert, en remplacement de Nourdine Bihmane. Bertrand Meunier est depuis plusieurs semaines la cible de critiques d'actionnaires minoritaires à propos du projet de cession de la filiale Tech Foundations à Daniel Kretinsky. Atos a annoncé début août être en pourparlers exclusifs avec l'homme d'affaires tchèque pour une vente de ses activités historiques, mais déficitaires, pour 2 milliards d'euros. Le groupe, qui entend ainsi se recentrer sur la cybersécurité et l'informatique dématérialisée tout en réduisant sa dette, négocie en parallèle une entrée de Daniel Kretinsky au capital de la division devant être rebaptisée Eviden. D'après Le Monde, l'Autorité des marchés financiers (AMF) s'est penchée sur la communication financière d'Atos à la suite d'une lettre adressée par une association regroupant plusieurs actionnaires minoritaires, qui ont demandé des éclaircissements sur le projet de cession. (Rédigé par Jean Terzian)