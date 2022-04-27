Atos annonce un CA au T1 en hausse de 2,1% à 2,75 MdsE
27 avril (Reuters) - Atos SE:
* OBJECTIFS 2022 CONFIRMÉS
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 2022 : -0,6 % À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, -2,4 % EN ORGANIQUE
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'ATOS S'EST ÉLEVÉ À 2?747 MILLIONS D'EUROS AU T1 2022, EN HAUSSE DE +2,1 % SUR UNE BASE PUBLIÉE
* LES SERVICES À DESTINATION DES CLIENTS INTERNATIONAUX DU GROUPE ACTUELLEMENT FOURNIS À PARTIR DE LA RUSSIE SONT TRANSFÉRÉS VERS D'AUTRES PAYS, DONT L'INDE ET LA TURQUIE
* LE S1 SERA IMPACTÉ PAR LA POURSUITE DU DÉCLIN DES SERVICES IT CLASSIQUES, CONJUGUÉE À LA HAUSSE DES COÛTS DE PERSONNEL ET AUX PERTURBATIONS DANS LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
* NOUS VISONS UNE AMÉLIORATION AU S2, AVEC UN RETOUR À UNE CROISSANCE POSITIVE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE CONSTANTS, ET UNE HAUSSE DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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