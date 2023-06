Atos a rejeté plusieurs offres indicatives pour Tech Foundations

PARIS (Reuters) - Le conseil d'administration d'Atos a rejeté plusieurs offres indicatives pour Tech Foundations, la division qui regroupe les activités historiques du groupe informatique, a déclaré mercredi son président Bertrand Meunier. Il a ajouté, en réponse à une question d'un actionnaire lors de l'assemblée générale du groupe, que le conseil d'administration ne prendrait une décision au sujet de Tech Foundations que si elle était créatrice de valeur pour les actionnaires. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)