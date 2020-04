Atlantia proche d'un accord avec Rome pour ses concessions autoroutières

Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Atlantia et le gouvernement italien sont proches d'un accord qui permettrait de tourner la page du contentieux lié aux concessions autoroutières de sa filiale Autostrade per l'Italia, a-t-on appris lundi de deux sources proches du dossier.

Atlantia, que contrôle la famille Benetton, et sa filiale sont sous le feu des critiques depuis la catastrophe de Gênes en août 2018, quand l'effondrement du pont autoroutier Morandi que gérait Autostrade a fait 43 morts.

Le gouvernement italien, associant le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate, a envisagé de révoquer les concessions autoroutières octroyées à la filiale d'Atlantia.

Mais après des mois de tensions, Atlantia et Rome ont décidé de s'asseoir à une table pour repenser la structure d'Autostrade et pour se mettre d'accord sur le montant d'un dédommagement pour la catastrophe de Gênes et sur un nouveau cadre juridique encadrant les concessions et le montant des péages.

(Giuseppe Fonte, Stephen Jewkes, Francesca Landini et Stefano Bernabei, version française Nicolas Delame)