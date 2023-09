Athlétisme : Armand Duplantis signe un nouveau record du monde à la perche

par Matthieu Cointe (iDalgo) Jusqu'où ira-t-il ? Armand Duplantis a battu le record du monde de saut à la perche lors des finales de la Ligue de Diamant à Eugene dimanche soir. L'Américano-Suédois de 23 ans a passé la barre de 6,23 mètres pour améliorer son propre record du monde d'un centimètre. Champion du monde et champion olympique en titre, "Mondo" Duplantis a réalisé cette incroyable performance dès son premier essai, après avoir passé des barres à 5,62 m, 5,82 m et 6,02 m. Ce nouveau record du monde intervient quelques minutes après celui établi par l'Éthiopienne Gudaf Tsegay sur 5 000 mètres. De quoi ravir les spectateurs à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris.