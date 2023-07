AstraZeneca recule après un essai thérapeutique sur le cancer du poumon jugé décevant

PARIS (Reuters) - AstraZeneca a indiqué lundi qu'un traitement contre le cancer du poumon en phase finale d'expérimentation avait permis de ralentir la progression de la maladie mais des analystes craignent que les avantages de ce médicament ne soient pas si importants qu'annoncé, faisant nettement reculer le titre du groupe pharmaceutique en Bourse. Le médicament développé conjointement avec le groupe japonais Daiichi Sankyo, nommé datopotamab deruxtecan, prolonge la période de rémission par rapport à une chimiothérapie classique pour les patients en récidive, a déclaré AstraZeneca. Le groupe a également indiqué qu'il y avait eu "quelques" cas de pneumopathie interstitielle de grade 5, un niveau qui correspond à des cas mortels selon les analystes de Jefferies. AstraZeneca a déclaré que les tests se poursuivraient comme prévu pour évaluer l'effet du médicament sur la survie globale des patients, un autre critère d'efficacité important. A la Bourse de Londres, l'action AstraZeneca était en baisse de 5,81% à 09h40 GMT, à un plus bas de trois mois. Selon Barclays, l'essai clinique a été concluant mais en l'absence de davantage de données, il devrait alimenter les craintes de certains investisseurs et analystes sur le potentiel du médicament comme un traitement de premier choix de la maladie après son diagnostic. La banque britannique se veut confiante et indique qu'elle considèrera "toute réaction négative aujourd'hui comme une opportunité d'achat". (Reportage Maggie Fick, Ludwig Burger, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)