AstraZeneca, en forme au 3e trimestre, confirme le calendrier pour son vaccin contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui travaille sur l'un des candidats-vaccin contre le COVID-19 le plus avancés, a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et a redit qu'il prévoyait de présenter les données sur les essais de phase finale du vaccin plus tard dans l'année.

Le laboratoire a pris en charge le développement du candidat-vaccin contre le COVID-19 en collaboration avec l'université d'Oxford. Il a obtenu des milliards de dollars de financement et signé de multiples contrats d’approvisionnement pour un total de trois milliards de doses à travers le monde.

Les résultats publiés en octobre dernier ont montré que le vaccin, désigné "AZD1222" ou "ChAdOx1 nCoV-19", produit une réponse immunitaire similaire chez les jeunes adultes et leurs aînés. AstraZeneca devrait publier dans les semaines à venir les résultats d'essais cliniques avancés, très attendus.

La Grande-Bretagne s'attend à qu'un vaccin soit disponible fin décembre ou au début de l'année 2021.

Alors qu'AstraZeneca poursuit la course au vaccin pouvant mettre un terme à la crise sanitaire, la demande pour sa gamme diversifiée de produits s'est révélée forte malgré les perturbations que la pandémie a provoqué dans les systèmes de santé.

Les ventes de produits, excluant les paiements provenant des collaborations, ont progressé de 7% pour atteindre 6,52 milliards de dollars entre juin et septembre à changes constant, battant ainsi le consensus de 6,50 milliards de dollars compilé par l'entreprise.

AstraZeneca a publié toutefois un bénéfice d'exploitation de 0,94 dollar par action, inférieur au 0,98 dollar attendu par les analystes.

Le laboratoire dit s'attendre pour 2020 à une augmentation de son chiffre d'affaires total autour de 10%, pour un bénéfice d'exploitation par action en hausse de 15% à 20%.

(Pushkala Aripaka et Ludwig Burger à Francfort, Version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)