Assaut du Capitole : L'ancien chef des "Proud Boys" condamné à 22 ans de prison

par Kanishka Singh WASHINGTON, 5 septembre (Reuters) - L'ancien chef de la milice américaine d'extrême droite des "Proud Boys" a été condamné mardi à de la prison ferme pour son rôle dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Enrique Tarrio a été condamné à 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable de sédition et d'autres chefs d'accusation, dont l'agression de policiers, par un jury populaire au mois de mai. L'ancien chef des "Proud Boys" (les "fiers garçons") ne se trouvait pas à Washington le 6 janvier 2021, mais les procureurs l'ont accusé d'avoir, de Baltimore, contribué à coordonner l'assaut. Ils avaient requis 33 ans de prison à son encontre. Cinq personnes dont un policier ont péri durant l'assaut ou peu après l'attaque et plus de 140 policiers ont été blessés. (Reportage Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)