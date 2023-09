Assad va se rendre en Chine, une première depuis 2011

Crédit photo © Reuters

(Bien lire qu'il s'agit du premier déplacement en Chine, et non à l'étranger, depuis 2011) DAMAS (Reuters) - Le président syrien, Bachar al Assad, va se rendre en Chine, ce qui serait son premier déplacement dans ce pays depuis le déclenchement d'une guerre civile en Syrie après un soulèvement contre son régime en 2011, rapporte mardi la presse officielle syrienne. (Correction: bien lire qu'il s'agit du premier déplacement en Chine, et non à l'étranger, depuis 2011) (Reportage Kinda Makieh à Damas, rédigé par Tala Ramadan, version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)