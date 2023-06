ASOS : Trendyol a fait une offre d'achat selon "The Times" !

5 juin (Reuters) - L'action ASOS s'envole lundi à la Bourse de Londres après un article du journal The Times paru samedi selon lequel le groupe britannique a fait l'objet d'une offre de rachat de la part du détaillant turc Trendyol. À 08h45 GMT, le titre ASOS est en hausse de 12,7% à 394,8 pence, après avoir grimpé jusqu'à 15,1% dans les premiers échanges, surperformant l'indice STOXX 600. Selon The Times, qui cite plusieurs sources, ASOS a reçu une offre de rachat d'un milliard de livres (1,16 milliard d'euros) de la part de Trendyol. Le groupe turc, filiale du géant chinois de la vente en ligne Alibaba, a travaillé avec la banque Morgan Stanley sur l'opération, ajoute The Times. ASOS a fait l'objet d'une approche fin décembre, proposant une valorisation établie entre 10 et 12 livres par action, indique le journal. "Si l'on considère la capitalisation boursière d'ASOS, elle s'élève à moins de 500 millions de livres, et l'opération valorise ASOS à plus du double de son prix actuel", a déclaré Christopher Peters, directeur de la salle des marchés d'Accendo Markets. "Du point de vue de l'investisseur, si l'offre est aussi importante qu'elle le semble, c'est passionnant", a-t-il ajouté soulignant néanmoins qu'il ne s'agissait pour l'instant que de spéculations. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)