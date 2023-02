ASOS nomme Sean Glithero directeur financier par intérim

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le détaillant de mode britannique ASOS a nommé vendredi Sean Glithero au poste de directeur financier par intérim pour aider l'entreprise à mener à bien son plan de redressement. Sean Glithero, qui a précédemment occupé des fonctions chez Auto Trader, Funding Circle et MatchesFashion, a déjà rejoint l'entreprise, a indiqué OSOS. Il succédera à l'actuelle directrice financière par intérim, Katy Mecklenburgh, qui quittera l'entreprise en mai. Le groupe a aussi indiqué avoir pris des mesures pour simplifier les processus décisionnels et renforcer son équipe de direction, avec 75% des postes d'une nouvelle équipe de 12 personnes étant pourvus. Le détaillant avait annoncé en octobre une révision de son modèle commercial après que la crise économique, combinée à une série de problèmes opérationnels, ont réduit ses bénéfices. Le titre ASOS reculait de 1,5% à 08h07 GMT à la Bourse de Londres. (Reportage de James Davey, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)