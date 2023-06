ASOS : La stratégie axée sur la rentabilité porte ses fruits, dit le groupe

LONDRES, 15 juin (Reuters) - ASOS a fait état jeudi d'une baisse de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel mais a assuré que sa nouvelle stratégie commençait à porter ses fruits et qu'elle lui permettait de renouer avec la rentabilité, faisant grimper le titre du groupe en Bourse. Le détaillant de mode en ligne, qui a annoncé une restructuration majeure en octobre dernier, a mis en place une stratégie axée sur la rentabilité plutôt que sur la croissance du chiffre d'affaires en réorganisant la chaîne d'approvisionnement, en réduisant les coûts et en renforçant l'innovation. Pour le troisième trimestre fiscal clos fin mai, ASOS a annoncé une hausse de son résultat d'exploitation (Ebit) ajusté de plus de 20 millions de livres (23,38 millions d'euros) et dit avoir renoué avec la rentabilité, sans publier le chiffre trimestriel total. La marge d'exploitation a augmenté de 250 points de base, plaçant le groupe en bonne voie pour réaliser son objectif d'une progression de 200 points de base pour le second semestre. "Nous réalisons notre plan de redressement de l'entreprise : dimensionner notre stock, générer des liquidités, réduire notre dette nette et améliorer structurellement notre rentabilité", a déclaré le directeur général José Antonio Ramos Calamonte. A la Bourse de Londres, le titre ASOS grimpait de 14,3% à 08h30 GMT. ASOS a également maintenu sa prévision d'un Ebit ajusté de 40 à 60 millions de livres pour le second semestre. (Reportage James Davey, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)