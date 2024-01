ASML publie un bénéfice net et un CA supérieurs aux attentes au T4

AMSTERDAM, 24 janvier (Reuters) - ASML Holding , l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, a fait état mercredi d'un bénéfice net et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, portés par le dynamisme de son activité en Chine. Le bénéfice net s'est établi à 2 milliards d'euros au quatrième et son chiffre d'affaires a atteint près de 7,24 milliards d'euros. Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient respectivement à 1,87 milliard d'euros et 6,9 milliards d'euros. (Reportage de Toby Sterling ; version française Gaëlle Sheehan)