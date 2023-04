ASML fait mieux que prévu au T1 mais note une prudence des fabricants de puces

AMSTERDAM (Reuters) - ASML Holding, l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, tout en faisant part d'une certaine prudence de la part de ses clients. Son bénéfice net a triplé pour atteindre 1,96 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires de 6,74 milliards d'euros, en hausse de 91%. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,62 milliard d'euros et sur des revenus de 6,31 milliards pour la période, selon les données de Refinitiv. "La demande globale dépasse toujours notre capacité pour cette année et nous avons actuellement un carnet de commandes de plus de 38,9 milliards d'euros", a déclaré le directeur général Peter Wennink dans un communiqué. La publication d'ASML intervient après plusieurs annonces signalant une baisse de la demande de puces. Le géant sud-coréen Samsung a indiqué qu'il allait réduire sa production et les fabricants de puces mémoire SK Hynix et Micron ont dit revoir leurs plans de dépenses à la baisse. Par ailleurs, ASML est tenu de limiter les exportations de certains équipements vers la Chine, après que les Pays-Bas se sont joints aux restrictions des Etats-Unis sur les exportations de puces susceptibles d'être utilisées dans des applications militaires. La société néerlandaise a déclaré que les ventes à la Chine avaient diminué au premier trimestre, mais qu'elles devraient augmenter jusqu'à la fin de l'année 2023. ASML a ajouté que ses perspectives restaient solides malgré des clients dépensant moins. Selon le directeur financier, Roger Dassen, certaines grandes entreprises "retardent le calendrier de leur demande pour certains outils", mais d'autres continuent de prendre leurs commandes. "Pour les clients du secteur des mémoires, nous constatons qu'ils limitent leurs dépenses d'investissement (...) (et) nous observons également ce comportement dans certains segments du secteur de la logique", a-t-il déclaré, faisant référence aux deux plus grandes catégories de puces informatiques. ASML a maintenu sa prévision d'une croissance des ventes de 25% cette année, avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards à 6,7 milliards d'euros au deuxième trimestre. "À notre avis, ni les estimations pour 2023 ni celles pour 2024 ne sont menacées", a déclaré JPMorgan dans une note. A la Bourse d'Amsterdam, le titre ASML reculait de 2,5% dans la matinée. (Reportage de Toby Sterling, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)