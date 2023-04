ASML fait mieux que prévu au T1

AMSTERDAM, 19 avril (Reuters) - ASML Holding, l'un des principaux fournisseurs des fabricants de semi-conducteurs, a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes pour le premier trimestre, malgré des signes de faiblesse sur le marché des puces électroniques. Son bénéfice net a atteint 1,96 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires de 6,74 milliards d'euros. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,62 milliard d'euros et sur des revenus de 6,31 milliards pour la période, selon les données de Refinitiv. La publication d'ASML intervient après plusieurs annonces signalant une baisse de la demande de puces. Le géant sud-coréen Samsung a indiqué qu'il allait réduire sa production et les fabricants de puces mémoire SK Hynix et Micron ont dit revoir leurs plans de dépenses à la baisse. A la Bourse d'Amsterdam, le titre ASML reculait de 2,5% dans la matinée. (Reportage de Toby Sterling, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)