ASML chute après une prévision de stagnation de ses ventes en 2024

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - ASML recule fortement en Bourse mercredi en matinée, le fabricant d'équipements de semi-conducteurs ayant annoncé anticiper un chiffre d'affaires quasiment stable pour 2024, ses clients étant soucieux de préserver leur trésorerie. Vers 08h00 GMT, l'action abandonne 3,51%, signant l'une des plus fortes baisses du Stoxx 600 (-0,24%), tandis que l'indice des nouvelles technologies recule de 0,98%. Les analystes de TD Cowen soulignent que cette absence de croissance est perçue négativement pour le secteur des semi-conducteurs. "L'incertitude des clients concernant la reprise de la demande dans les semi-conducteurs, la situation macroéconomique et une éventuelle révision des contrôles à l'exportation", contribuent à la stagnation des perspectives en matière de croissance, écrit l'intermédiaire. "Les clients continuent de douter des modalités de la reprise", note pour sa part Jefferies. (Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)