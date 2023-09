ASMI : Le relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires jugé "prudent", l'action baisse

ASMI : Le relèvement de l'objectif de chiffre d'affaires jugé "prudent", l'action baisse













(Actualisé avec cours de Bourse, commentaire des analystes et détails) 26 septembre (Reuters) - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASM International a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour 2025, misant sur sa transition vers de nouvelles technologies de puces électroniques. Le titre a cependant perdu environ 6% à l'ouverture, les analystes qualifiant ce relèvement de prudent. Il a depuis réduit ses pertes et était en baisse de 2,1% à 08h46 GMT. Le groupe coté à Amsterdam, qui tient mardi sa journée investisseurs, prévoit désormais d'atteindre un chiffre d'affaires de 3 à 3,6 milliards d'euros (3,81 milliards de dollars) d'ici deux ans, contre une fourchette précédente de 2,8 à 3,4 milliards d'euros. Dans une note, Jefferies juge les nouveaux objectifs de "quelque peu décevants", tout en soulignant la tendance du groupe à opter pour des prévisions prudentes, "en particulier dans l'environnement actuel de faible demande d'équipement". TSMC, premier fabricant de semi-conducteurs en termes de chiffre d'affaires et client du groupe néerlandais, a récemment demandé à ses fournisseurs, dont ASM International, de retarder la livraison d'équipements en raison d'inquiétudes concernant la demande des clients. "Malgré l'affaiblissement de la conjoncture économique et du marché des équipements de semi-conducteurs cette année, nous pensons que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs", a déclaré le président-directeur général, Benjamin Loh. Le groupe a confirmé qu'il s'attendait à ce que le marché de la technologie de dépôt de couches atomiques (ALD) sur une seule plaquette atteigne 3,1 à 3,7 milliards de dollars en 2025 et 4,2 à 5,0 milliards de dollars d'ici 2027, et qu'il visait une part de marché de plus de 55%. L'ALD, une technique de fabrication de semi-conducteurs utilisant des couches de matériaux ultra-minces, représentait plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise provenant de la vente d'équipements en 2022. "Les nouvelles prévisions soulignent que la croissance du marché ALD va s'accélérer au-delà de 2025", écrit dans une note Marc Hesselink, analyste chez ING. Le groupe a en outre réitéré son objectif de marge brute à 46-50% et son objectif de marge opérationnelle à 26-31% pour 2023-2025, et a fixé les mêmes objectifs pour la période 2026-2027, disant s'attendre à une tendance à la hausse de la marge opérationnelle. Il a également confirmé son objectif de chiffre d'affaires d'entre 580 et 620 millions d'euros pour le prochain trimestre. (Reportage Victor Goury-Laffont et Pierre John Felcenloben ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)