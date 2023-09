ASM International relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2025

26 septembre (Reuters) - Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs ASM International a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour 2025, misant sur sa stratégie d'innovation et de transition vers de nouvelles technologies. Le groupe coté à Amsterdam, qui tient mardi sa journée investisseurs, prévoit désormais d'atteindre un chiffre d'affaires de 3 à 3,6 milliards d'euros (3,81 milliards de dollars) d'ici deux ans, contre une fourchette précédente de 2,8 à 3,4 milliards d'euros. ASM International a en outre réitéré son objectif de marge brute à 46-50% et son objectif de marge opérationnelle à 26-31% pour 2023-2025, et a fixé les mêmes objectifs pour la période 2026-2027, disant s'attendre à une tendance à la hausse de la marge opérationnelle. "Malgré l'affaiblissement de la conjoncture économique et du marché des équipements de semi-conducteurs cette année, nous pensons que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs", a déclaré le président et directeur général, Benjamin Loh. Le groupe a également confirmé son objectif de chiffre d'affaires d'entre 580 et 620 millions d'euros pour le prochain trimestre. (Reportage Victor Goury-Laffont et Pierre John Felcenloben ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)