Asie du Sud : La qualité de l'air se détériore encore à Dacca et New Delhi

par Ruma Paul DACCA, 27 décembre (Reuters) - L'indice de la qualité de l'air à Dacca a plongé mercredi dans la catégorie "dangereuse", un large nuage de pollution ("smog")enveloppant la capitale du Bangladesh, alors que des conditions semblables prévalaient dans la capitale de l'Inde voisine, New Delhi. La qualité de l'air à Dacca, l'une des villes les plus peuplées du monde avec plus de 20 millions d'habitants, s'est détériorée avec l'apparition de grands projets et la surconsommation de combustibles fossiles, entraînant des problèmes de santé chez de nombreux habitants. "Nous souffrons souvent d'asthme, de fièvre et d'allergies lorsque nous conduisons des tuk-tuks dans les rues", a déclaré Rafiq Mondal, qui utilise ces véhicules traditionnels à deux roues pour gagner sa vie. "C'est souvent très douloureux". Des images prises par des drones montrent un brouillard de pollution à 9 heures du matin (3h00 GMT) plaçant Dacca en tête des villes les plus polluées du monde, avec un indice "dangereux" de 325, a déclaré le groupe suisse IQAir, qui surveille la qualité de l'air dans le monde. Les conditions se sont toutefois légèrement améliorées à 13h35 (7h35 GMT) l'indice tombant à 177, dans la fourchette "malsaine". Les autorités municipales vaporisent de l'eau dans les rues pour aider la poussière à tomber au sol, mais les résidents demandent que plus d'efforts soient faits. "La pollution de l'air fait des ravages", a déclaré Wasim Akhter, l'un d'entre eux. "Avec tous les mégaprojets tels que le métro aérien, il y a beaucoup de matériaux de construction partout (...) Des mesures doivent être prises plus sérieusement". La Banque mondiale a exhorté le Bangladesh à se coordonner plus étroitement avec ses voisins d'Asie du Sud pour assainir l'air, alors que le smog a brièvement placé Sydney au même rang que New Delhi. La pollution atmosphérique, souvent un mélange de particules solides, de gouttelettes liquides et de gaz, provoque environ un cinquième des décès prématurés du pays chaque année, indique un rapport de la Banque mondiale. Dans certains quartiers de Dacca, les niveaux de particules fines dépassaient jusqu'à 20 fois les normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoute ce rapport. Dans la capitale indienne, New Delhi, la pollution était également élevée, avec un indice de 378, selon le Bureau central de contrôle de la pollution (Central Pollution Control Board) du ministère indien de l'Environnement, soit une note "très mauvaise". Plus de 100 vols ont été reportés et les services ferroviaires perturbés par un brouillard épais et des températures basses de 11 Co, a rapporté l'agence de presse Ani, partenaire de Reuters. (Avec la contribution de Sam Jahan à Dacca et de Sakshi Dayal à New Delhi, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)