Arsenal se fait surprendre par Fulham !

par Dorian Madala (iDalgo) Coup de mou pour les Gunners... Arsenal s'est incliné, ce dimanche après-midi, face à Fulham, dans le cadre de la 20e journée de Premier League (2-1). Ce revers constitue la deuxième défaite consécutive des joueurs de Mikel Arteta. Les coéquipiers de Declan Rice avaient pourtant réussi à bien entrer dans leur partie en faisant trembler les filets du Craven Cottage en premier grâce à Bukayo Saka (5'). Raul Jimenez a relancé les espoirs des locaux à la 29' avant que Bobby De Cordova-Reid inscrive le but de la victoire. Grâce à ce succès, Fulham remonte à la 13e place. De son côté, Arsenal loupe l'opportunité de reprendre la tête du championnat et occupe toujours la 4e position. Sur l'autre pelouse anglaise, Tottenham a facilement disposé de Bournemouth (3-1).