Arrivée du pape François en Mongolie, première visite d'un souverain pontife

(Actualisé avec détails) OULAN-BATOR, 1er septembre (Reuters) - Le pape François est arrivé vendredi en Mongolie, pour ce qui constitue la première visite d'un souverain pontife dans le pays d'Asie de l'Est majoritairement bouddhiste et qui ne compte que 1.450 catholiques, mais dont la proximité avec la Chine fait espérer au Vatican une passerelle pour améliorer les relations avec Pékin. Hormis les drapeaux de la Mongolie et du Vatican accrochés à des poteaux sur l'autoroute, il n'y avait guère de signes de la présence du pape en ville. Des sympathisants l'ont néanmoins salué lorsqu'il est arrivé à destination. "Je suis très heureux de voir le pape", a déclaré Otgon Zesenjav, un fidèle catholique de 47 ans. "Je suis très reconnaissant de sa visite. Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Il m'a serré la main deux fois. Je suis très heureux". Visiter les endroits où les catholiques sont minoritaires fait partie de la politique de François qui souhaite attirer l'attention sur les périphéries de la société et du monde. S'adressant aux journalistes dans l'avion, le pape a déclaré qu'il était impatient de visiter ne serait-ce qu'une partie de ce vaste pays, qui compte "une petite population mais une grande culture". UNE PASSERELLE VERS LA CHINE Comme le veut la coutume, le pape a adressé ses voeux aux dirigeants de chaque pays qu'il a survolé, y compris la Chine, avec laquelle le Vatican entretient des relations difficiles, qu'il espère pouvoir améliorer. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la bénédiction du pape reflétait l'amitié et la bonne volonté. "La Chine est prête à continuer à travailler avec la partie opposée pour mener un dialogue constructif, améliorer la compréhension, renforcer la confiance mutuelle et faire avancer le processus d'amélioration des relations entre les deux parties", a déclaré Wang Wenbin. Le pape françois doit s'exprimer samedi devant des membres du gouvernement et des diplomates. (Reportage Philip Pullella; version française Jean Terzian et Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)